Смерч в Одессе? Природное явление испугало людей у берега моря (фото, видео)

В пятницу, 13 сентября, над Черным морем в Одессе люди заметили немалый смерч, который "спускался" с неба и пытался "дотянуться" до воды. Синоптики предупреждают - скоро в городе вероятна сильная гроза.

РБК-Украина рассказывает, что об этом известно и как выглядит природное явление.

О каком смерче идет речь

В некоторых местных Telegram-каналах были опубликованы фото и видео, где можно увидеть начальную стадию смерча.

Немалый атмосферный вихрь над Черным морем увидели, в частности, отдыхающие на пляже "Отрада" в центре Одессы.

На опубликованных в сети кадрах видно, что на берегу есть люди, кое-кто купается. При этом на определенном расстоянии от пляжа собираются вероятно грозовые облака, из которых вниз, к воде, спускается смерч.

Согласно информации Telegram-канала "Думская. Одесса. Война в Украине", речь идет о водном смерче (редком для Одессы природном явлении).

По словам профессора кафедры гидрометеорологии и климатологии Одесского национального университета имени Ильи Мечникова Сергея Степаненко, никакой опасности для людей это природное явление не несет (поскольку в настоящий разрушительный смерч не превратится)

"Это известное атмосферное явление - недоразвитый смерч. Для того чтобы он достиг подстилающей поверхности, необходима (кроме высокоэнергетических процессов в облаке) высокая температура у поверхности. Сейчас море не такое теплое, поэтому "попытка сверху" не получила поддержки снизу", - объяснил эксперт.

Какую погоду прогнозируют в Одессе в ближайшее время

Согласно данным Гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей, в течение пятницы, 13 сентября, в Одесской области и городе Одессе ожидается переменная облачность.

Температура днем 23-28°С.

Между тем, в субботу, 14 сентября, местным жителям и гостям региона прогнозируют облачность и умеренный дождь. Ночью и утром - местами сильный дождь, гроза.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с. Кое-где возможны порывы ветра 15-20 м/с.

Температура ночью 16-21°С, днем 22-27°С.

Прогноз погоды на 14 сентября (скриншот: facebook.com/gmccham).