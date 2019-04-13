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На смену места голосования осталось два дня

Новости » Выборы 2019    13.04.2019 - 19:06
На смену места голосования осталось два дня
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Изменить место голосования можно только до 15 апреля

Чтобы изменить место голосования и отдать голос во втором туре выборов 2019 осталось всего 2 дня. Об этом сообщает РБК-Украина.

Отметим, что изменить место голосования можно только до 15 апреля. Тем, кто менял место голосования в первом туре, процедуру нужно пройти повторно.

Для того, чтобы изменить место голосования нужно прибыть в отдел ведения реестра избирателей по месту своей регистрации или по местонахождению участка, на котором вы планируете проголосовать. Нужно написать заявление о смене места голосования, а также предоставить документ, подтверждающий потребность в смене места голосования (это может быть справка с места работы, об аренде жилья и тому подобное). С собой необходимо иметь паспорт. Для внутренне-перемещенных лиц дополнительные справки не нужны - только паспорт. Отдел ведения реестра избирателей работает и в выходные.

Отметим, что, по состоянию на 13 апреля, место голосования сменили уже более 200 тысяч граждан. Из АРК Крым на город Киев избирательный адрес изменили 1082 гражданина. На Киевскую область - 391 человек, на Херсонскую область - 275. В свою очередь, из Донецкой области на Киев изменили избирательный адрес - 8398 человек, в Харьковской области будут голосовать 3530 человек, а в Киевской области с Донецкой голосовать - 4149.

Ранее Комитет избирателей Украины (КИУ) призвал избирателей не медлить со сменой места голосования перед вторым туром выборов, который должен состояться 21 апреля

 

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