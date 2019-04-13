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На зміну місця голосування залишилось два дні

Новини » Вибори 2019    13.04.2019 - 19:06
На зміну місця голосування залишилось два дні
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Змінити місце голосування можна лише до 15 квітня

Щоб змінити місце голосування і віддати голос у другому турі виборів 2019 лишилося лише 2 дні. Про це повідомляє РБК-Україна.

Зазначимо, що змінити місце голосування можна лише до 15 квітня. Тим, хто змінював місце голосування в першому турі, процедуру потрібно пройти повторно.

Для того, щоб змінити місце голосування потрібно прибути до відділу ведення реєстру виборців за місцем своєї реєстрації або за місцезнаходженням дільниці, на якій ви плануєте проголосувати. Потрібно написати заяву про зміну місця голосування, а також надати документ, що підтверджує потребу в зміні місця голосування (це може бути довідка з місця роботи, про оренду житла тощо). Із собою необхідно мати паспорт. Для внутрішньо-переміщених осіб додаткові довідки не потрібні - лише паспорт. Відділ ведення реєстру виборців працює і у вихідні.

Зазначимо, що, станом на 13 квітня, місце голосування змінили вже понад 200 тисяч громадян. З АРК Крим на місто Київ виборчу адресу змінили 1082 громадянина. На Київську область - 391 особа, на Херсонську область - 275. У свою чергу, з Донецької області на  місто Київ змінили виборчу адресу - 8398 осіб, у Харківській області голосуватимуть  3530 осіб, а у Київській області з Донецької голосуватимуть - 4149.

Раніше Комітет виборців України (КВУ) закликав виборців не зволікати зі зміною місця голосування перед другим туром виборів, який має відбутися 21 квітня

 

 

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