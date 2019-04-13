Место голосования сменили уже более 200 тысяч граждан

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Количество избирателей изменивших место голосования составляет 201189

По состоянию на сегодня, 13 апреля, количество избирателей, которые воспользовались временным изменением места голосования на выборах 2019 составляет уже 201 189. Об этом свидетельствуют данные Государственного реестра избирателей.

Следует отметить, что из АРК Крым на город Киев избирательный адрес изменили 1082 гражданина. На Киевскую область - 391 человек, на Херсонскую область - 275.

Также из Донецкой области на Киев изменили избирательный адрес - 8398 человек, в Харьковской области будут голосовать 3530 человек, а в Киевской области с Донецкой голосовать - 4149.

Кроме того, из Луганской области на Киев изменили избирательный адрес 4147 украинцев, на Киевскую область - 2103 лиц, на Харьковскую - 3211, и в Днепропетровске - 1417 граждан.

Ранее сообщалось, что более 150 тысяч украинцев изменили место голосования, чтобы иметь возможность сделать свой выбор во втором туре выборов президента Украины.

РБК-Украина писало, что Комитет избирателей Украины (КИУ) призвал избирателей не медлить со сменой места голосования перед вторым туром выборов, который должен состояться 21 апреля. В КИУ напомнили, что изменить место голосования можно только до 15 апреля. Обращение подается не позднее чем за 5 дней до дня голосования на соответствующих выборах.