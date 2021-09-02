Смена тренда на валютном рынке: украинцы начали покупать доллары

Таким образом, в августе украинцы вернулись к покупке валюты впервые с начала года. В последний раз значительное преобладание покупки над продажей наблюдалось в ноябре-декабре 2020 года.

Всего с начала 2021 года население продало валюты на 16 524,6 млн долларов и купило на 14 739,4 млн долларов. Чистая продажа составила 1 785,2 млн долларов.