Зміна тренду на валютному ринку: українці почали купувати долари

Таким чином, у серпні українці повернулися до купівлі валюти вперше з початку року. Востаннє значне переважання покупки над продажем спостерігалося в листопаді-грудні 2020 року.

Всього з початку 2021 року населення продало валюти на 16 524,6 млн доларів і купило на 14 739,4 млн доларів. Чистий продаж склав 1 785,2 млн доларів.