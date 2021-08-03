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Украинцы сократили продажу валюты банкам: сколько обменяли за месяц

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Украина, Вторник 03 августа 2021 10:41
Украинцы сократили продажу валюты банкам: сколько обменяли за месяц Фото: с начала года украинцы продали 2 млрд долларов валютных сбережений (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Население Украины в июле 2021 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 2447,2 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 2106,6 млн долларов. Чистая продажа валюты составила 340,6 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Таким образом, в июле чистый объем продажи валюты населением сократился по сравнению с июнем (427,7 млн долларов).

Украинцы сократили продажу валюты банкам: сколько обменяли за месяц

Всего с начала 2021 года население продало валюты на 14 148,4 млн долларов и купило на 12 118,3 млн долларов. Чистая продажа составила 2 030,0 млн долларов.

Украинцы сократили продажу валюты банкам: сколько обменяли за месяц

Напомним, по данным НБУ, продажа валюты населением стала одной из главных причин снижения курса доллара к гривне в июле на 1,1% до уровня 26,80 гривен.

Отметим, согласно данным, которые учитывают безналичную валюту, за 2020 год население продало банкам валюты на 19 241,5 млн долларов и купило на 18 004,4 млн долларов. Чистая продажа составила 1 237,1 млн долларов.

Безналичные операции по покупке-продаже валюты для населения стали доступны с февраля 2019 года. НБУ с 2021 года начал учитывать в статистике данные по покупке-продаже безналичной валюты.

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