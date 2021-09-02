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Смена тренда на валютном рынке: украинцы начали покупать доллары

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Украина, Четверг 02 сентября 2021 10:37
Смена тренда на валютном рынке: украинцы начали покупать доллары Фото: украинцы пополнили свои валютные резервы на четверть миллиарда долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Население Украины в августе 2021 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 2 376,2 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 2 621,1 млн долларов. Чистая покупка валюты составила 244,8 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Таким образом, в августе украинцы вернулись к покупке валюты впервые с начала года. В последний раз значительное преобладание покупки над продажей наблюдалось в ноябре-декабре 2020 года.

Смена тренда на валютном рынке: украинцы начали покупать доллары

Всего с начала 2021 года население продало валюты на 16 524,6 млн долларов и купило на 14 739,4 млн долларов. Чистая продажа составила 1 785,2 млн долларов.

Смена тренда на валютном рынке: украинцы начали покупать доллары

Напомним, население Украины в июле 2021 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 2447,2 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 2106,6 млн долларов. Чистая продажа валюты составила 340,6 млн долларов.

Отметим, согласно данным, которые учитывают безналичную валюту, за 2020 год население продало банкам валюты на 19 241,5 млн долларов и купило на 18 004,4 млн долларов. Чистая продажа составила 1 237,1 млн долларов.

Безналичные операции по покупке-продаже валюты для населения стали доступны с февраля 2019 года. НБУ с 2021 года начал учитывать в статистике данные по покупке-продаже безналичной валюты.

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