Смена тренда на валютном рынке: украинцы начали покупать доллары

Население Украины в августе 2021 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 2 376,2 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 2 621,1 млн долларов. Чистая покупка валюты составила 244,8 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Таким образом, в августе украинцы вернулись к покупке валюты впервые с начала года. В последний раз значительное преобладание покупки над продажей наблюдалось в ноябре-декабре 2020 года. Всего с начала 2021 года население продало валюты на 16 524,6 млн долларов и купило на 14 739,4 млн долларов. Чистая продажа составила 1 785,2 млн долларов.