Зміна тренду на валютному ринку: українці почали купувати долари

Населення України в серпні 2021 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 2 376,2 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 2 621,1 млн доларів. Чиста купівля валюти склала 244,8 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті Національного банку України (НБУ).

Таким чином, у серпні українці повернулися до купівлі валюти вперше з початку року. Востаннє значне переважання покупки над продажем спостерігалося в листопаді-грудні 2020 року. Всього з початку 2021 року населення продало валюти на 16 524,6 млн доларів і купило на 14 739,4 млн доларів. Чистий продаж склав 1 785,2 млн доларів.