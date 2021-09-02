ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зміна тренду на валютному ринку: українці почали купувати долари

Новость на русском →
Україна, Четвер 02 вересня 2021 10:37
Зміна тренду на валютному ринку: українці почали купувати долари Фото: українці поповнили свої валютні резерви на чверть мільярда доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Населення України в серпні 2021 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 2 376,2 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 2 621,1 млн доларів. Чиста купівля валюти склала 244,8 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті Національного банку України (НБУ).

Таким чином, у серпні українці повернулися до купівлі валюти вперше з початку року. Востаннє значне переважання покупки над продажем спостерігалося в листопаді-грудні 2020 року.

Зміна тренду на валютному ринку: українці почали купувати долари

Всього з початку 2021 року населення продало валюти на 16 524,6 млн доларів і купило на 14 739,4 млн доларів. Чистий продаж склав 1 785,2 млн доларів.

Зміна тренду на валютному ринку: українці почали купувати долари

Нагадаємо, населення України в липні 2021 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 2447,2 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 2106,6 млн доларів. Чистий продаж валюти склав 340,6 млн доларів.

Зазначимо, згідно з даними, які враховують безготівкову валюту, за 2020 рік населення продало банкам валюти на 19 241,5 млн доларів і купило на 18 004,4 млн доларів. Чистий продаж склав 1 237,1 млн доларів.

Безготівкові операції з купівлі-продажу валюти для населення стали доступні з лютого 2019 року. НБУ з 2021 року почав враховувати в статистиці дані з купівлі-продажу безготівкової валюти.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ Курс гривні
NEWS
Дружба проти Росії: У Путіна відреагували на переговори США-Україна
Дружба проти Росії: У Путіна відреагували на переговори США-Україна
DAILY
Своя гра. Чим закінчилися переговори Зеленського і Байдена
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Своя гра. Чим закінчилися переговори Зеленського і Байдена