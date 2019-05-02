Смена лидера: за счет чего Зеленский победил Порошенко на президентских выборах

Центризбирком завершил подсчет голосов на выборах президента Украины, объявив во вторник, 30 апреля, их результаты. Владимир Зеленский стал победителем президентской гонки, получив 73,22% голосов. Он почти с троекратным отрывом победил действующего главу государства Петра Порошенко, за которого проголосовало 24,45% украинцев.

Огромный разрыв между первым и вторым местом – следствие высокого уровня недоверия как к Петру Порошенко, так и к власти в целом, считает генеральный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто.

"По нашим данным на конец 2018 года, количество людей, которые доверяли действующему президенту, составляло только 16 процентов, еще 17 процентов не доверяло, баланс доверия-недоверия был минус 54 процента", – говорит Паниотто. Почти половина опрошенных в ходе различных исследований КМИС утверждали, что они никогда за Порошенко не проголосуют, уточнил эксперт.

"В то же время, когда во время нашего опроса потенциальные избиратели Владимира Зеленского выбирали одну из причин, почему они собираются за него голосовать, то главной причиной оказалось то, что он человек из-вне действующей системы, новое лицо в политике. Этот вариант указали 54 процента опрошенных", - отмечает гендиректор КМИС.

Внушительный разрыв между кандидатами второго тура продиктован огромным антирейтингом президента Порошенко, соглашается политолог Владимир Фесенко. Стартовые позиции действующего президента и в первом, и во втором туре были заранее провальными, считает он. При этом, по мнению Паниотто, итоговый показатель Порошенко в определенной мере достаточно несправедлив. "Представления о ситуации в стране и о самом Порошенко намного хуже, нежели это фиксируется по другим показателям, например, по уровням бедности, счастья, стресса, здоровья и прочих", – отмечает собеседник.

На большой разрыв между Порошенко и Зеленским во втором туре повлияла также массированная информационная кампания, считает Владимир Паниотто. К примеру, исследования Детектор медиа и исследование КМИС зафиксировали рост количества пророссийских высказываний. "И эта информационная война была направлена, в том числе, против Порошенко", - уверен социолог.

Поражение на поле соперника

Если в первом туре кампания Порошенко была более-менее удачной, позволив ему реализовать задачу-минимум по выходу во второй тур, то во втором туре кампания оказалась "хаотической и противоречивой", считает Фесенко. Готовясь ко второму туру, команда Порошенко допустила много тактических ошибок, которые лишь усилили разрыв между кандидатами, добавляет собеседник. В частности, речь идет об агитационных бордах, где Петр Порошенко противопоставляется Владимиру Путину с надписью "21 апреля – решающий выбор", и неправильной тактике поведения на дебатах.

В команде Порошенко рассчитывали, что во время дебатов, с одной стороны, Зеленский попадет в некомфортную для него среду серьезных политических тем. С другой, что Порошенко сможет предстать перед зрителями гораздо более компетентным и опытным политиком, заслуживающим остаться в президентском кресле. Однако когда Зеленский выдвинул ультиматум с проведением дебатов исключительно на НСК "Олимпийский", Порошенко и его штабу фактически пришлось играть на поле своего соперника.

Дебаты в определенной степени повлияли на конечный расклад сил 21 апреля, соглашается Владимир Паниотто. Согласно исследованию КМИС, за последние два дня разрыв между кандидатами существенно увеличился, а большинство респондентов были убеждены, что дебаты на "Олимпийском" выиграл Зеленский.

"Если анализировать оценку среди сторонников того или иного кандидата, то большинство из них считали, что именно их кандидат победил в дебатах. Но у Зеленского соотношение между теми, кто считал, что он победил, и теми, кто считал, что не победил – было больше", – поясняет гендиректор КМИС.

Вероятней всего, во время дебатов Зеленскому удалось развенчать те страхи, которые были у людей в отношении него, уточнил социолог. "Хотя некоторые политологи утверждают, что на этот разрыв в последние дни повлияли не дебаты, а само развитие ситуации. Но это трудно разграничить", – добавил Паниотто.

Протестная мобилизация

Вопреки многим прогнозам, явка избирателей на выборах во втором туре оказалась почти такой же, как и в первом. На участки 21 апреля пришло 61,37% избирателей, включая голосовавших за границей, что всего лишь на полтора процента ниже, чем на выборах 31 марта.

Почти у 50% избирателей не было того кандидата, кому они отдали свой голос в первом туре, а потому вполне логично, что они могли не прийти на участки 21 апреля. Однако под влиянием разных событий, в частности, дебатов на стадионе и высокого градуса дискуссий между сторонниками двух кандидатов, интерес к этим выборам вырос, объясняет Паниотто. "Это стимулировало людей прийти и выразить свою позицию. В результате явка оказалась почти такой же, как в первом туре, и это достаточно высокая явка", – говорит социолог.

Во втором туре мобилизировались избиратели, голосовавшие за других кандидатов в первом туре, пояснила в комментарии РБК-Украина директор Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина. "Часть из них решила прийти и проголосовать за изменения и против Порошенко. Но мобилизировались и те, кто пришел голосовать за Порошенко. Насколько мне известно, во втором туре на выборы пришла часть тех, кто не участвовал в первом туре с тем, чтобы прийти и проголосовать против – либо против Зеленского, либо же против Порошенко", – разъяснила Бекешкина.

Другой вопрос, что высокая активность избирателей во втором туре сыграла только в пользу Зеленского, рассуждает Владимир Фесенко. "После первого тура я уже говорил, что для команды Порошенко единственный шанс – сбивать явку. Чтобы на выборы не пришла значительная часть избирателей, которые в первом туре проголосовали за Зеленского, и значительная часть тех, кто голосовал за оппозиционных кандидатов. Но почти все пришли и проголосовали. Как и в первом туре высокая явка наблюдалась в русскоговорящих регионах", – отметил политолог.

Вместе с тем, несмотря на традиционно низкую явку, которая на каждых выборах наблюдается на украинских заграничных участках, 21 апреля участие в голосование приняло почти на пять тысяч человек больше, чем во время первого тура. Как и 31 марта, на участках за рубежом первое место получил Порошенко.

В период между первым и вторым туром собеседники РБК-Украина в штабе действующего президента констатировали, что по результатам Порошенко в первом туре заметно ударила низкая явка на Западной Украине, где сосредоточено его электоральное ядро. А потому одна из задач команды Порошенко заключалась в том, чтобы максимально мобилизировать электорат в западных областях ко второму туру.

Впрочем, низкая активность запада объясняется тем, что большое количество украинцев, проживающих в этом регионе, находятся на работе в соседних странах. Но так как 21 апреля католики отмечали Пасху, а православные христиане и греко-католики – Вербное воскресенье, то в команде главы государства рассчитывали, что многие избиратели к праздникам вернутся домой.

Порошенко удалось лишь отчасти нарастить поддержку в западных областях. Во Львовской области 21 апреля его поддержали почти 816 тысяч избирателей, что на 348 тысяч больше, чем в первом туре. Но Львовская область оказалась единственной, где Порошенко обошел своего соперника, причем с двойным отрывом.

"Исходя из тех оценок, которые мне приходилось слышать от львовских коллег и жителей Львовщины, думаю, здесь сработала специфика жителей этого региона, – поясняет особенность голосования во Львовской области Владимир Фесенко. – Львов голосовал за патриотические лозунги, за действующего президента. Как мне говорили многие львовяне, Львов всегда голосует за действующего президента. Так было и в 2010 году, когда тогдашний президент Виктор Ющенко получил мало процентов по стране, но во Львовской области он набрал почти 31 процент".

Примерно вдвое во втором туре увеличилась поддержка Порошенко на Тернопольщине и Ивано-Франковщине. Но свои позиции там укрепил и Владимир Зеленский. И хотя 31 марта в Тернопольской и Ивано-Франковских областях Порошенко опередил Зеленского, во втором туре эти регионы отдали первенство Зеленскому.

Порошенко также не удалось удержать лидерство на спецучастках для военных в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе. Из более 35 тысяч военнослужащих, проголосовавших во втором туре, 17,7 тысяч поддержали Зеленского, что почти на триста голосов больше, чем за Порошенко. Тогда как 31 марта Порошенко здесь обошел Зеленского с разницей в 400 голосов.

Ударные перетоки

Один из главных факторов, повлекший огромный разрыв между Зеленским и Порошенко – распределение голосов тех избирателей, чьи кандидаты не прошли во второй тур. Не исключено, что именно их голосование во втором туре перекроило расстановку фаворитов в Тернопольской, Ивано-Франковской областях и на спецучастках в зоне ООС.

Во втором туре электоральные перетоки оказались проигрышными для Порошенко. Ему удалось добавить несколько процентов за счет неопределившихся между первым и вторым туром, однако подавляющее большинство избирателей от выбывших кандидатов перешло к Зеленскому, отмечает Владимир Фесенко.

Прежде всего, Порошенко мог получить и получил голоса от электората Анатолия Гриценко, несмотря на то, что сам он жестко критиковал Порошенко в ходе своей кампании, говорит Владимир Паниотто. "Согласно нашему исследованию между первым и вторым туром, 26 процентов среди тех, кто проголосовал за Гриценко, были готовы отдать свой голос за Порошенко. В то же время 36 процентов – за Зеленского, другие утверждали, что не придут на выборы", – рассказал генеральный директор КМИС.

Среди избирателей Юлии Тимошенко только 16% были готовы поддержать во втором туре Порошенко, тогда как Зеленского – почти половина – 47%, говорит социолог. Похожим образом в опросе КМИС между первым и вторым туром распределились голоса электората Игоря Смешко – 16% за Порошенко и 44% за Зеленского.

"Еще небольшая часть электората Ляшко была готова проголосовать за Порошенко – 13 процентов, однако 50 процентов планировали голосовать за Зеленского. От Вилкула и Бойко перетока к Порошенко почти не было – только 7 процентов и 1 процент соответственно были готовы проголосовать за Порошенко во втором туре", – прокомментировал Паниотто.

Во втором туре избиратели обычно голосуют против кандидата, а не за, подчеркивает Ирина Бекешкина. "Для большинства более приемлемым был кто-угодно, только бы не Порошенко. Это было голосование не столько за Зеленского, сколько за изменение власти и изменения в стране", – рассуждает социолог.

Но показательной стала сплоченность в своем выборе разных избирателей – в западных и восточных областях, уточнила Бекешкина. "Все избиратели Зеленского видят в нем одно – стремление к изменениям. Другое дело, что эти изменения они видят по-разному и это очень скоро проявится. Неизбежно часть будет недовольна, поскольку к Зеленскому был переток очень разных избирателей во втором туре. В том числе, что касается внешнеполитической ориентации: на западе – те, кто поддерживал Гриценко, Тимошенко, а на востоке – те, кто поддерживал Бойко, Вилкула", – резюмировала Ирина Бекешкина.