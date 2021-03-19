Смена графика работы и отмена "летнего времени": Рада проведет два внеочередных заседания

В пятницу, 19 марта, Верховная рада проведет два внеочередных заседания парламента. Первое внеочередное касается смены графика работы ВР и законопроекта о снятии ответственности с производителей вакцин.

"Сегодня в пятницу два внеочередных. Первое внеочередное про смену графика Рады и законопроект про вакцину. Второе про отмену "летнего времени", коллекторские законы и законопроекты про валютных заемщиков", - написал он.

Напомним, ранее утром глава ВР Дмитрий Разумков анонсировал, что Рада в пятницу, 19 марта, соберется на внеочередное заседание парламента. Это произойдет после 13:00.

Он отмечал, что в ходе этого заседания рассмотрят изменение календарного плана работы парламента.

Так, вчера стало известно, что из-за локдауна в Киеве Верховная рада не планирует проводить очередные пленарные заседания. Руководство фракций парламента договорилось о перерыве в заседаниях.

В четверг мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с 20 марта в городе вводят локдаун. Со всеми ограничениями можно ознакомиться в материале РБК-Украина.