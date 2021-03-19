ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Рада сегодня проведет внеочередное заседание: что рассмотрят

Новина українською → Украина, Пятница 19 марта 2021 10:09
Рада сегодня проведет внеочередное заседание: что рассмотрят Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада в пятницу, 19 марта, соберется на внеочередное заседание парламента. Это произойдет после 13:00.

Об этом сообщил глава ВР Дмитрий Разумков.

"Вчера во время совещания глав фракций был достигнут консенсус по поводу сегодняшнего пленарного дня. Мы работаем без перерыва с 12 до 12:30. Мы работаем фактически с 10:00 до 12:30. После этого до часу зачитывает запросы Елена Константиновна Кондратюк. После этого планируется внеочередное пленарное заседание по изменению календарного плана ВР ", - сказал спикер парламента.

Напомним, вчера стало известно, что из-за локдауна в Киеве Верховная рада не планирует проводить очередные пленарные заседания. Руководство фракций парламента договорилось о перерыве в заседаниях.

Как писало РБК-Украина, ранее заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что работа парламента заблокирована из-за рассмотрения поправок к земельной реформе.

Так, вчера в ходе брифинга мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с 20 марта в городе вводят локдаун. Со всеми ограничениями можно ознакомиться в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Верховная Рада внеочередное заседание Дмитрий Разумков
NEWS
Киев в "красной" зоне карантина: что это значит
Киев в "красной" зоне карантина: что это значит
DAILY
Взяли паузу: почему в мире прекращают вакцинацию AstraZeneca и как быть Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Взяли паузу: почему в мире прекращают вакцинацию AstraZeneca и как быть Украине