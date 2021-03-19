Рада сегодня проведет внеочередное заседание: что рассмотрят

Верховная рада в пятницу, 19 марта, соберется на внеочередное заседание парламента. Это произойдет после 13:00.

"Вчера во время совещания глав фракций был достигнут консенсус по поводу сегодняшнего пленарного дня. Мы работаем без перерыва с 12 до 12:30. Мы работаем фактически с 10:00 до 12:30. После этого до часу зачитывает запросы Елена Константиновна Кондратюк. После этого планируется внеочередное пленарное заседание по изменению календарного плана ВР ", - сказал спикер парламента.

Напомним, вчера стало известно, что из-за локдауна в Киеве Верховная рада не планирует проводить очередные пленарные заседания. Руководство фракций парламента договорилось о перерыве в заседаниях.

Как писало РБК-Украина, ранее заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что работа парламента заблокирована из-за рассмотрения поправок к земельной реформе.

Так, вчера в ходе брифинга мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с 20 марта в городе вводят локдаун. Со всеми ограничениями можно ознакомиться в материале РБК-Украина.