ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зміна графіка роботи і скасування "літнього часу": Рада проведе два позачергових засідання

Новость на русском → Україна, П'ятниця 19 березня 2021 11:31
Зміна графіка роботи і скасування "літнього часу": Рада проведе два позачергових засідання Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

У п'ятницю, 19 березня, Верховна рада проведе два позачергових засідання парламенту. Перше позачергове стосується зміни графіка роботи ВР і законопроекту про зняття відповідальності з виробників вакцин.

Про це повідомив глава фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму Telegram.

"Сьогодні в п'ятницю два позачергових. Перше позачергове про зміну графіка Ради і законопроект про вакцину. Друге про скасування "літнього часу", колекторські закони і законопроекти про валютних позичальників", - написав він.

Нагадаємо, раніше вранці глава ВР Дмитро Разумков анонсував, що Рада в п'ятницю, 19 березня, збереться на позачергове засідання парламенту. Це станеться після 13:00.

Він відзначав, що в ході цього засідання розглянуть зміну календарного плану роботи парламенту.

Так, вчора стало відомо, що через локдаун у Києві Верховна рада не планує проводити чергові пленарні засідання. Керівництво фракцій парламенту домовилося про перерву в засіданнях.

У четвер мер Києва Віталій Кличко заявив, що з 20 березня в місті вводять локдаун. З усіма обмеженнями можна ознайомитися у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Верховна Рада внеочередное заседание
NEWS
Київ в "червоній" зоні карантину: що це значить
Київ в "червоній" зоні карантину: що це значить
DAILY
Взяли паузу: чому у світі припиняють вакцинацію AstraZeneca і як бути Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Взяли паузу: чому у світі припиняють вакцинацію AstraZeneca і як бути Україні