В Смеле начали подачу газа на все котельные города

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сейчас продолжается работа для подачи тепла населению

ПАО "Черкассыгаз" начал подачу газа на все котельные города Смела в Черкасской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Нафтогаза" в Twitter.

Сейчас идет технологическая работа предприятия, которое должно начать подавать тепло жителям города.

"Черкассыгаз начал подачу газа на все котельные города Смела. Сейчас идет технологическая работа непосредственно коммунального предприятия города, которое должно уже начать оказывать услуги населению. Во многих домах,во многих больницах, детских садах и школах, по состоянию на утро, было уже тепло", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в городе подключили 15 из 20 котельных города Смела. По состоянию на утро в рабочем режиме работали только девять из них.

Напомним, во время заседания комиссии касательно ситуации с теплоснабжением в Смеле 15 ноября президент Украины Петр Порошенко потребовал в течение нескольких часов восстановить отопление в городе.

Отметим 11 ноября горсовет Смелы заявил о намерении ввести чрезвычайное положение из-за отсутствия тепла. Уже 13 ноября по факту отсутствия тепла в Смеле было открыто уголовное производство.