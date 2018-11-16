У Смілі почали подачу газу на всі котельні міста

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Наразі триває робота для подачі тепла населенню

ПАТ "Черкасигаз" почав подачу газу на всі котельні міста Сміла в Черкаській області. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Нафтогазу" в Twitter.

Наразі триває технологічна робота підприємства, яке має розпочати подавати тепло мешканцям міста.

"Черкасигаз почав подачу газу на всі котельні міста Сміла. Зараз йде технологічна робота безпосередньо комунального підприємства міста,яке має вже розпочати надавати послуги населенню. В багатьох будинках, в багатьох лікарнях,дитячих садочках та школах, станом на ранок, було вже тепло", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що в місті підключили 15 з 20 котелень міста. Станом на ранок у робочому режимі працювали лише дев'ять з них.

Нагадаємо, під час засідання комісії щодо ситуації з теплопостачанням в Смілі 15 листопада президент України Петро Порошенко зажадав протягом кількох годин відновити опалення в місті.

Зазначимо, 11 листопада міськрада Сміли заявила про намір ввести надзвичайний стан через відсутність тепла. Вже 13 листопада за фактом відсутності тепла у Смілі було відкрито кримінальне провадження.