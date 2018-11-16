У Смілі почали роботу дев'ять котелень

Фото: Геннадій Зубко (РБК-Україна/Віталій Носач)

Всього підключено газопостачання на 15 котелень

У Смілі Черкаської області вранці, 16 листопада, в робочому режимі з подачі теплоносія працює дев'ять котелень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення віце-прем'єр-міністра - міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадія Зубка в Twitter.

За його словами, в робочому режимі з подачі теплоносія працює дев'ять котелень. Підключено газопостачання на 15 котелень (з 20), які забезпечують теплом вісім дитсадків, дев'ять шкіл, три лікарні і 77 житлових будинків з 152.

Про хід підключення інших котелень і про вихід на робочий температурний режим будуnm інформувати додатково.

Нагадаємо, раніше повідомлялося,що у Смілі почали запускати котельні для старту опалювального сезону.

Як повідомляло РБК-Україна, під час засідання комісії щодо ситуації з теплопостачанням в Смілі 15 листопада президент України Петро Порошенко зажадав протягом кількох годин відновити опалення в місті.

Так, 11 листопада міськрада Сміли заявиkf про намір ввести надзвичайний стан через відсутність тепла. Вже 13 листопада за фактом відсутності тепла у Смілі було відкрито кримінальне провадження. Крім того, тоді міська лікарня Сміли призупинила госпіталізацію пацієнтів у зв'язку з відсутністю опалення.