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У Смілі підключили вже 15 котелень

Новини » Політика    15.11.2018 - 22:47
У Смілі підключили вже 15 котелень
Фото: Геннадій Зубко (РБК-Україна/Віталій Носач)

Газ подано вже на 15 котелень з 20

У Смілі Черкаської області ввечері у четвер, 15 листопада, підключили вже 15 котелень. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення віце-прем’єр-міністра - міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадія Зубка у Facebook.

"Газ подано вже на 15 котелень з 20, до яких підключена соцсфера: 77 будинків зі 152, 9 шкіл, 3 лікарні, 8 дитсадків. 4 котельні працюють на подачу тепла, решта - в процесі запуску. Про хід розжигу котлів і вихід на робочий температурний режим інформуватиму додатково. Команда професіоналів працюватиме нон-стоп", - написав Зубко.

 

Апдейт по #Сміла Газ подано вже на 15 котелень з 20, до яких підключена соцсфера: 77 будинків зі 152, 9 шкіл, 3...

Опубліковано Геннадієм Зубком Четвер, 15 листопад 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося,що у Смілі почали запускати котельні для старту опалювального сезону.

Як писало РБК-Україна, під час засідання комісії щодо ситуації з теплопостачанням у Смілі 15 листопада президент України Петро Порошенко поставив вимогу протягом декількох годин відновити опалення у місті.

Так, 11 листопада міськрада Сміли заявила про намір ввести надзвичайний стан через відсутність тепла. Вже 13 листопада за фактом відсутності тепла в Смілі було відкрито кримінальне провадження. Крім того, тоді міська лікарня Сміли призупинила госпіталізацію пацієнтів у зв'язку з відсутністю опалення.

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Теми: Опалювальний сезон
Новини України Геннадій ЗубкоотоплениеЧеркасская область
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