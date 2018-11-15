У Смілі підключили вже 15 котелень

Фото: Геннадій Зубко (РБК-Україна/Віталій Носач)

Газ подано вже на 15 котелень з 20

У Смілі Черкаської області ввечері у четвер, 15 листопада, підключили вже 15 котелень. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення віце-прем’єр-міністра - міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадія Зубка у Facebook.

"Газ подано вже на 15 котелень з 20, до яких підключена соцсфера: 77 будинків зі 152, 9 шкіл, 3 лікарні, 8 дитсадків. 4 котельні працюють на подачу тепла, решта - в процесі запуску. Про хід розжигу котлів і вихід на робочий температурний режим інформуватиму додатково. Команда професіоналів працюватиме нон-стоп", - написав Зубко.

Апдейт по #Сміла Газ подано вже на 15 котелень з 20, до яких підключена соцсфера: 77 будинків зі 152, 9 шкіл, 3... Опубліковано Геннадієм Зубком Четвер, 15 листопад 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося,що у Смілі почали запускати котельні для старту опалювального сезону.

Як писало РБК-Україна, під час засідання комісії щодо ситуації з теплопостачанням у Смілі 15 листопада президент України Петро Порошенко поставив вимогу протягом декількох годин відновити опалення у місті.

Так, 11 листопада міськрада Сміли заявила про намір ввести надзвичайний стан через відсутність тепла. Вже 13 листопада за фактом відсутності тепла в Смілі було відкрито кримінальне провадження. Крім того, тоді міська лікарня Сміли призупинила госпіталізацію пацієнтів у зв'язку з відсутністю опалення.