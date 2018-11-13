Смілянська міська лікарня припинила госпіталізацію пацієнтів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Пацієнтів лікарні будуть перевозити в найближчі медустанови у зв'язку з відсутністю опалення

Пацієнтів Смілянської міської лікарні будуть перевозити в найближчі лікувальні установи. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

Повідомляється, що у зв'язку з тим, що в місті досі немає опалення, температура в приміщеннях лікарні знизилася до +3 - +7 градусів. Важких хворих розмістили в найбільш захищених приміщеннях відділень, пацієнтів забезпечили ковдрами, а приміщення - достатньою кількістю електрообігрівачів. У той же час, у лікарні почали відбуватися знеструмлення, спрацювала захисна автоматика через перевантаження електромережі.

Управління охорони здоров'я Черкаської області вирішило тимчасово призупинити госпіталізацію пацієнтів до Смілянської міської лікарні і розгорнути додаткові 100 ліжок терапевтичного та неврологічного профілю на базі КЗ "Смілянська міська лікарня імені Тараса Шевченка" Смілянської міської ради.

Нагадаємо, за фактом за фактом відсутності тепла в місті Сміла Черкаської області, відкрито кримінальне провадження.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що в Смілі через відсутність тепла введуть надзвичайний стан. Опалювальний сезон в місті не почали через борги перед постачальниками газу.

ВАТ "Черкасигаз" припинило подачу газу котельням міста ще в минулому році. Постачальник вимагав від влади Сміли погасити борг приватного обслуговуючого підприємства "Сміла Енергоінвест" у розмірі понад 200 млн грн. У 2010 році міськрада передала йому права на міські котельні і теплоцентралі.

Як повідомляло РБК-Україна, за відсутності опалення в Кривому Розі 13 листопада відкрили кримінальну справу.