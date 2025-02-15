ЗСУ уразили п’ять районів з живою силою росіян. Яка ситуація на фронті на ранок (карти)

За добу, 14 лютого, на фронті сталися 112 боїв. Українські військові уразили п’ять районів з живою силою Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили наземний пункт управління БПЛА, п’ять районів зосередження особового складу, дві артилерійські системи, одну радіолокаційну та одну станцію радіоелектронної боротьби противника", - йдеться у зведенні.

Покровський напрямок

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 36 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Зелене Поле, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новопавлівка, Успенівка, Котлине, Андріївка, Дачне, Улакли та Шевченко.

Ситуація на інших напрямках

На Харківському напрямку відбулось одне боєзіткнення в районі Глибокого.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони вели бої неподалік Загризового та Глушківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував вісім разів. Намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Новосергіївка, Зелений Гай, Богуславка, Нове, Греківка та Колодязі.

На Сіверському напрямку в районі населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янське та Григорівка противник тричі атакував позиції українських військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак неподалік Торецька, Кримського та Щербинівки.

На Новопавлівському напрямку ворог 14 разів атакував ЗСУ поблизу Костянтинополя та Бурлацького.

На Оріхівському, Придніпровському та Гуляйпільському напрямках минулої доби бойових зіткнень не зафіксовано.

На Курському напрямку минулої доби відбулося 23 боєзіткнення. Ворог завдав 30 авіаційних ударів, скинувши 40 керованих бомб, здійснив 393 артилерійські обстріли, зокрема дев’ять - із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

