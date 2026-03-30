Смартфони у школах можуть заборонити: у Раді готують нові обмеження для учнів

13:44 30.03.2026 Пн
2 хв
Документ уже перебуває на розгляді профільного комітету
Василина Копитко
Подібна практика є у школах Нідерландів та Данії (фото: Freepik)

У Верховній Раді зареєстрували проєкт закону, який передбачає обмеження використання гаджетів під час навчального процесу. Документ пропонує заборонити учням користуватися телефонами, планшетами та смартгодинниками безпосередньо під час уроків.

Головне:

  • Суть ініціативи: У Верховній Раді зареєстровано проєкт закону про обмеження використання телефонів, планшетів та смартгодинників під час уроків.
  • Мета: Зменшити відволікання учнів від освітнього процесу та підвищити рівень поваги до вчителів.
  • Досвід ЄС: Автор документа посилається на успішну практику Нідерландів та Данії, де такі правила діють уже понад пів року.
  • Винятки: Гаджети дозволять використовувати лише для освітніх завдань або за медичними показаннями.
  • Процедура: Документ має пройти розгляд у профільному комітеті перед голосуванням у залі ВР.

Навіщо вводять обмеження

Автор законодавчої ініціативи, народний депутат Георгій Мазурашу, зазначає, що головна мета - вирішити проблему відволікання учнів від навчання. Очікується, що такі заходи допоможуть підвищити рівень поваги до вчителів та покращити концентрацію школярів на предметах.

Нардеп аргументує потребу в нововведенні досвідом європейських країн, зокрема Нідерландів та Данії, де подібна практика вже успішно працює протягом пів року та більше.

Винятки з правил

Згідно з документом, повна заборона не передбачається. Гаджети дозволять використовувати у двох випадках:

  • для виконання безпосередніх освітніх завдань (якщо це передбачено програмою);
  • за медичними показниками (наприклад, для контролю стану здоров’я).

Очікуваний результат

На думку автора, ухвалення закону дозволить мінімізувати супутні проблеми, пов’язані з надмірним використанням технічних засобів, та сприятиме створенню здорового освітнього середовища.

Насамкінець додамо, що документ перебуває на розгляді профільного комітету, після чого його винесуть на голосування у залу парламенту.

Читайте також про те, що інформація про нібито автоматичні штрафи для батьків за пропуски занять у школах не відповідає дійсності. Подібну інформацію поширювали нещодавно у ЗМІ.

Раніше ми писали про те, що з 1 вересня 2026 року учні 9 класів вивчатимуть оновлений курс "Підприємництво і фінансова грамотність". Відповідний підручник уже розробили фахівці Національного банку України.

