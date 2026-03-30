Смартфоны в школах могут запретить: в Раде готовят новые ограничения для учеников

Главное: Суть инициативы: В Верховной Раде зарегистрирован проект закона об ограничении использования телефонов, планшетов и смарт-часов во время уроков.

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона об ограничении использования телефонов, планшетов и смарт-часов во время уроков. Цель: Уменьшить отвлечение учеников от образовательного процесса и повысить уровень уважения к учителям.

Уменьшить отвлечение учеников от образовательного процесса и повысить уровень уважения к учителям. Опыт ЕС: Автор документа ссылается на успешную практику Нидерландов и Дании, где такие правила действуют уже более полугода.

Автор документа ссылается на успешную практику Нидерландов и Дании, где такие правила действуют уже более полугода. Исключения: Гаджеты позволят использовать только для образовательных задач или по медицинским показаниям.

Гаджеты позволят использовать только для образовательных задач или по медицинским показаниям. Процедура: Документ должен пройти рассмотрение в профильном комитете перед голосованием в зале ВР.

Зачем вводят ограничения

Автор законодательной инициативы, народный депутат Георгий Мазурашу, отмечает, что главная цель - решить проблему отвлечения учеников от учебы. Ожидается, что такие меры помогут повысить уровень уважения к учителям и улучшить концентрацию школьников на предметах.

Нардеп аргументирует потребность в нововведении опытом европейских стран, в частности Нидерландов и Дании, где подобная практика уже успешно работает в течение полугода и более.

Исключения из правил

Согласно документу, полный запрет не предусматривается. Гаджеты позволят использовать в двух случаях:

для выполнения непосредственных образовательных задач (если это предусмотрено программой);

по медицинским показаниям (например, для контроля состояния здоровья).

Ожидаемый результат

По мнению автора, принятие закона позволит минимизировать сопутствующие проблемы, связанные с чрезмерным использованием технических средств, и будет способствовать созданию здоровой образовательной среды.

В заключение добавим, что документ находится на рассмотрении профильного комитета, после чего его вынесут на голосование в зал парламента.