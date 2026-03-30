Смартфоны в школах могут запретить: в Раде готовят новые ограничения для учеников

В Верховной Раде зарегистрировали проект закона, который предусматривает ограничение использования гаджетов во время учебного процесса. Документ предлагает запретить ученикам пользоваться телефонами, планшетами и смарт-часами непосредственно во время уроков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на законопроект.
Автор законодательной инициативы, народный депутат Георгий Мазурашу, отмечает, что главная цель - решить проблему отвлечения учеников от учебы. Ожидается, что такие меры помогут повысить уровень уважения к учителям и улучшить концентрацию школьников на предметах.
Нардеп аргументирует потребность в нововведении опытом европейских стран, в частности Нидерландов и Дании, где подобная практика уже успешно работает в течение полугода и более.
Согласно документу, полный запрет не предусматривается. Гаджеты позволят использовать в двух случаях:
По мнению автора, принятие закона позволит минимизировать сопутствующие проблемы, связанные с чрезмерным использованием технических средств, и будет способствовать созданию здоровой образовательной среды.
В заключение добавим, что документ находится на рассмотрении профильного комитета, после чего его вынесут на голосование в зал парламента.
