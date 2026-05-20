Смарт-окуляри Android XR: що вміє екосистема Google, Samsung і Qualcomm

Google офіційно анонсував випуск перших комерційних моделей розумних окулярів Android XR. Екосистема створена у партнерстві з компаніями Samsung та Qualcomm, а дизайн перших споживчих оправ розроблено спільно з відомими брендами оптики Gentle Monster та Warby Parker.
Проєкт, розробку якого Google вперше оголосила ще у грудні 2025 року, розділили на дві категорії пристроїв. Перший варіант - це аудіоокуляри, оснащені вбудованими динаміками та голосовим асистентом.
Друга, просунутіша категорія, додатково отримає інтегровані дисплеї, які відображатимуть контекстну інформацію та підказки безпосередньо перед очима користувача.
Активація штучного інтелекту відбувається за допомогою голосової команди "Hey Google" або через дотик до сенсорної панелі на дужці оправи.
Окрему увагу в Android XR приділили навігаційним можливостям. Окуляри здатні прокладати покрокові маршрути, орієнтуючись на напрямок погляду людини.
ШІ-помічник може самостійно пропонувати цікаві місця поблизу, додавати нові зупинки до актуального маршруту та приймати голосові команди.
Окуляри мають функцію синхронного перекладу мови у реальному часі, яка під час відтворення зберігає унікальний тон та індивідуальні характеристики голосу спікера.
Обидва варіанти смарт-окулярів отримають акумулятори ємністю не менше 0,37 Вт-год. Також корпуси пристроїв матимуть легкий базовий захист від бризок води та пилу, проте повноцінного класу водонепроникності рівня IP67 чи вище у першому поколінні очікувати не варто.