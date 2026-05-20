Смарт-окуляри Android XR: що вміє екосистема Google, Samsung і Qualcomm

Проєкт, розробку якого Google вперше оголосила ще у грудні 2025 року, розділили на дві категорії пристроїв. Перший варіант - це аудіоокуляри, оснащені вбудованими динаміками та голосовим асистентом.

Друга, просунутіша категорія, додатково отримає інтегровані дисплеї, які відображатимуть контекстну інформацію та підказки безпосередньо перед очима користувача.

Модель Gentle Monster (скриншот: Google)

Активація штучного інтелекту відбувається за допомогою голосової команди "Hey Google" або через дотик до сенсорної панелі на дужці оправи.

Завдяки інтеграції Gemini смарт-окуляри здатні:

розпізнавати та аналізувати об'єкти , на які дивиться користувач, і відповідати на запитання про них;

, на які дивиться користувач, і відповідати на запитання про них; взаємодіяти з мобільними додатками на смартфоні у фоновому режимі;

на смартфоні у фоновому режимі; виконувати багатоетапні завдання (наприклад, повністю сформувати замовлення кави через службу доставки, залишивши користувачеві лише фінальний клік підтвердження).

Функції навігації, зйомки та синхронного перекладу

Окрему увагу в Android XR приділили навігаційним можливостям. Окуляри здатні прокладати покрокові маршрути, орієнтуючись на напрямок погляду людини.

ШІ-помічник може самостійно пропонувати цікаві місця поблизу, додавати нові зупинки до актуального маршруту та приймати голосові команди.

Також пристрої підтримують

надсилання повідомлень "без рук",

зйомку фотографій та відео за допомогою голосових запитів,

роботу з фірмовими ШІ-інструментами (зокрема, редактором Nano Banana для видалення зайвих об'єктів або ретуші кадрів).

Окуляри мають функцію синхронного перекладу мови у реальному часі, яка під час відтворення зберігає унікальний тон та індивідуальні характеристики голосу спікера.

Модель Warby Parker (скриншот: Google)

Технічні особливості

Обидва варіанти смарт-окулярів отримають акумулятори ємністю не менше 0,37 Вт-год. Також корпуси пристроїв матимуть легкий базовий захист від бризок води та пилу, проте повноцінного класу водонепроникності рівня IP67 чи вище у першому поколінні очікувати не варто.