Смарт-очки Android XR: что умеет экосистема Google, Samsung и Qualcomm

Google официально анонсировал выпуск первых коммерческих моделей умных очков Android XR. Экосистема создана в партнерстве с компаниями Samsung и Qualcomm, а дизайн первых потребительских оправ разработан совместно с известными брендами оптики Gentle Monster и Warby Parker.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Google.
Проект, разработку которого Google впервые объявила еще в декабре 2025 года, разделили на две категории устройств. Первый вариант - это аудиоочки, оснащенные встроенными динамиками и голосовым ассистентом.
Вторая, более продвинутая категория, дополнительно получит интегрированные дисплеи, которые будут отображать контекстную информацию и подсказки непосредственно перед глазами пользователя.
Активация искусственного интеллекта происходит с помощью голосовой команды "Hey Google" или через прикосновение к сенсорной панели на дужке оправы.
Благодаря интеграции Gemini смарт-очки способны:
Отдельное внимание в Android XR уделили навигационным возможностям. Очки способны прокладывать пошаговые маршруты, ориентируясь на направление взгляда человека.
ИИ-помощник может самостоятельно предлагать интересные места поблизости, добавлять новые остановки к актуальному маршруту и принимать голосовые команды.
Очки имеют функцию синхронного перевода речи в реальном времени, которая при воспроизведении сохраняет уникальный тон и индивидуальные характеристики голоса спикера.
Оба варианта смарт-очков получат аккумуляторы емкостью не менее 0,37 Вт-ч. Также корпуса устройств будут иметь легкую базовую защиту от брызг воды и пыли, однако полноценного класса водонепроницаемости уровня IP67 или выше в первом поколении ожидать не стоит.