Смачний протизапальний салат: простий рецепт з користю для здоров'я

Рецепт салату

Інгредієнти (на 2 порції):

капуста кале (листя) - 100–150 г

виноград (краще червоний або чорний) - 1 склянка

сир чедер - 70-100 г

оливкова олія (extra virgin) - 2 ст.л

мед - 1 ч.л

лимонний сік - 1 ст.л

сіль, чорний мелений перець - за смаком

волоські горіхи або гарбузове насіння - 1-2 ст.л (за бажанням)

Легкий спосіб приготування

Відокремте листя капусти від грубих стебел, наріжте середніми шматочками. Щоб зробити кале м'якшою, помніть її руками з дрібкою солі 1-2 хвилини, тоді листя стане ніжнішим і менш гірким.

Виноград наріжте навпіл або залиште цілим, якщо ягоди невеликі. Далі наріжте чедер кубиками або натріть на великій тертці.

Для заправки змішайте в окремій мисці оливкову олію, мед, лимонний сік, дрібку солі та перцю. Добре перемішай вінчиком або виделкою.

У великій мисці поєднай кале, виноград, чедер і за бажанням горіхи. Полийте заправкою та перемішайте.

Рецепт протизапального салату (фото: eatingwell.com)

Чим корисний салат

Темно-листова зелень капусти багата на лютеїн, фолат і вітамін К, а виноград є джерелом антоціанів, які можуть допомогти впоратися з хронічним запаленням.

Мед, оливкова олія та лимонний сік - натуральні протизапальні інгредієнти, які варто часто вживати. Тоді як сир чедер - білок і кальцій, які підтримують кістки.

Загалом такий салат: