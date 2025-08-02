Смачний протизапальний салат: простий рецепт з користю для здоров'я

У розпал літнього сезону особливо актуальними стають легкі, корисні й смачні страви, які не лише освіжають, а й підтримують здоров'я. Один із таких варіантів - яскравий протизапальний салат із капустою, виноградом і сиром чеддер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Eating well.
Інгредієнти (на 2 порції):
Легкий спосіб приготування
Відокремте листя капусти від грубих стебел, наріжте середніми шматочками. Щоб зробити кале м'якшою, помніть її руками з дрібкою солі 1-2 хвилини, тоді листя стане ніжнішим і менш гірким.
Виноград наріжте навпіл або залиште цілим, якщо ягоди невеликі. Далі наріжте чедер кубиками або натріть на великій тертці.
Для заправки змішайте в окремій мисці оливкову олію, мед, лимонний сік, дрібку солі та перцю. Добре перемішай вінчиком або виделкою.
У великій мисці поєднай кале, виноград, чедер і за бажанням горіхи. Полийте заправкою та перемішайте.
Темно-листова зелень капусти багата на лютеїн, фолат і вітамін К, а виноград є джерелом антоціанів, які можуть допомогти впоратися з хронічним запаленням.
Мед, оливкова олія та лимонний сік - натуральні протизапальні інгредієнти, які варто часто вживати. Тоді як сир чедер - білок і кальцій, які підтримують кістки.
Загалом такий салат:
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