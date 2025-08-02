Вкусный противовоспалительный салат: простой рецепт с пользой для здоровья

Рецепт салата

Ингредиенты (на 2 порции):

капуста кале (листья) - 100-150 г

виноград (лучше красный или черный) - 1 стакан

сыр чеддер - 70-100 г

оливковое масло (extra virgin) - 2 ст.л

мед - 1 ч.л

лимонный сок - 1 ст.л

соль, черный молотый перец - по вкусу

грецкие орехи или тыквенные семечки - 1-2 ст.л (по желанию)

Легкий способ приготовления

Отделите листья капусты от грубых стеблей, нарежте средними кусочками. Чтобы сделать кале более мягкой, помните ее руками со щепоткой соли 1-2 минуты, тогда листья станут более нежными и менее горькими.

Виноград нарежьте пополам или оставьте целым, если ягоды небольшие. Далее нарежьте чеддер кубиками или натрите на крупной терке.

Для заправки смешайте в отдельной миске оливковое масло, мед, лимонный сок, щепотку соли и перца. Хорошо перемешай венчиком или вилкой.

В большой миске соедини кале, виноград, чеддер и по желанию орехи. Полейте заправкой и перемешайте.

Рецепт противовоспалительного салата (фото: eatingwell.com)

Чем полезен салат

Темно-листовая зелень капусты богата лютеином, фолатом и витамином К, а виноград является источником антоцианов, которые могут помочь справиться с хроническим воспалением.

Мед, оливковое масло и лимонный сок - натуральные противовоспалительные ингредиенты, которые стоит часто употреблять. Тогда как сыр чеддер - белок и кальций, которые поддерживают кости.

В целом такой салат: