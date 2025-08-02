Вкусный противовоспалительный салат: простой рецепт с пользой для здоровья

В разгар летнего сезона особенно актуальными становятся легкие, полезные и вкусные блюда, которые не только освежают, но и поддерживают здоровье. Один из таких вариантов - яркий противовоспалительный салат с капустой, виноградом и сыром чеддер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Eating well.
Ингредиенты (на 2 порции):
Легкий способ приготовления
Отделите листья капусты от грубых стеблей, нарежте средними кусочками. Чтобы сделать кале более мягкой, помните ее руками со щепоткой соли 1-2 минуты, тогда листья станут более нежными и менее горькими.
Виноград нарежьте пополам или оставьте целым, если ягоды небольшие. Далее нарежьте чеддер кубиками или натрите на крупной терке.
Для заправки смешайте в отдельной миске оливковое масло, мед, лимонный сок, щепотку соли и перца. Хорошо перемешай венчиком или вилкой.
В большой миске соедини кале, виноград, чеддер и по желанию орехи. Полейте заправкой и перемешайте.
Темно-листовая зелень капусты богата лютеином, фолатом и витамином К, а виноград является источником антоцианов, которые могут помочь справиться с хроническим воспалением.
Мед, оливковое масло и лимонный сок - натуральные противовоспалительные ингредиенты, которые стоит часто употреблять. Тогда как сыр чеддер - белок и кальций, которые поддерживают кости.
В целом такой салат:
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