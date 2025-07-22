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Смачна вечеря за 30 хвилин: легкий рецепт для всієї родини

Рецепт смачної вечері за 30 хвилин (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Ситна вечеря не обов’язково потребує багато часу на приготування. Є перевірений рецепт рису з мʼясом і овочами, який дозволяє приготувати повноцінну страву всього за 30 хвилин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогерки Ксенії Радостіної.

Рис з мʼясом і овочами: простий рецепт

Інгредієнти для вечері за 30 хв:

  • куряче філе - 350 г 
  • цибуля - 1 шт.
  • перець червоний та жовтий - половинка
  • сіль та перець - за смаком
  • сушений часник та імбир - 1 ч. л
  • томатна паста - 2 ст. л
  • вода - 2,5 склянки
  • рис довгий - 1 склянка

Легкий спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати курку, цибулю та перець.

Після цього спочатку обсмажуємо курку, додаємо цибулю та перець. Коли все обсмажиться, то додаємо спеції і томатну пасту. Далі налийте у сковорідку води та додайте рису і тушкуйте до готовності.

Рис з м'ясом та овочами (фото: кадр з відео)

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