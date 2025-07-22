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Вкусный ужин за 30 минут: легкий рецепт для всей семьи

Рецепт вкусного ужина за 30 минут (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Сытный ужин необязательно требует много времени на приготовление. Есть проверенный рецепт риса с мясом и овощами, который позволяет приготовить полноценное блюдо всего за 30 минут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Ксении Радостиной.

Рис с мясом и овощами: простой рецепт

Ингредиенты для ужина за 30 мин:

  • куриное филе - 350 г
  • лук - 1 шт.
  • перец красный и желтый - половинка
  • соль и перец - по вкусу
  • сушеный чеснок и имбирь - 1 ч. л
  • томатная паста - 2 ст. л
  • вода - 2,5 стакана
  • рис длинный - 1 стакан

Легкий способ приготовления

Сначала нужно нарезать курицу, лук и перец.

После этого сначала обжариваем курицу, добавляем лук и перец. Когда все обжарится, то добавляем специи и томатную пасту. Далее налейте в сковородку воды и добавьте рис и тушите до готовности.

Рис с мясом и овощами (фото: кадр из видео)

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