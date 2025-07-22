Вкусный ужин за 30 минут: легкий рецепт для всей семьи

Сытный ужин необязательно требует много времени на приготовление. Есть проверенный рецепт риса с мясом и овощами, который позволяет приготовить полноценное блюдо всего за 30 минут.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Ксении Радостиной.
Ингредиенты для ужина за 30 мин:
Легкий способ приготовления
Сначала нужно нарезать курицу, лук и перец.
После этого сначала обжариваем курицу, добавляем лук и перец. Когда все обжарится, то добавляем специи и томатную пасту. Далее налейте в сковородку воды и добавьте рис и тушите до готовности.
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