Смачна вечеря за 30 хвилин: легкий рецепт для всієї родини

Ситна вечеря не обов’язково потребує багато часу на приготування. Є перевірений рецепт рису з мʼясом і овочами, який дозволяє приготувати повноцінну страву всього за 30 хвилин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram -сторінку фудблогерки Ксенії Радостіної.

Рис з мʼясом і овочами: простий рецепт

Інгредієнти для вечері за 30 хв:

куряче філе - 350 г

цибуля - 1 шт.

перець червоний та жовтий - половинка

сіль та перець - за смаком

сушений часник та імбир - 1 ч. л

томатна паста - 2 ст. л

вода - 2,5 склянки

рис довгий - 1 склянка

Легкий спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати курку, цибулю та перець.

Після цього спочатку обсмажуємо курку, додаємо цибулю та перець. Коли все обсмажиться, то додаємо спеції і томатну пасту. Далі налийте у сковорідку води та додайте рису і тушкуйте до готовності.

Рис з м'ясом та овочами (фото: кадр з відео)