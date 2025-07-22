Смачна вечеря за 30 хвилин: легкий рецепт для всієї родини
Рецепт смачної вечері за 30 хвилин (колаж: РБК-Україна)
Ситна вечеря не обов’язково потребує багато часу на приготування. Є перевірений рецепт рису з мʼясом і овочами, який дозволяє приготувати повноцінну страву всього за 30 хвилин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогерки Ксенії Радостіної.
Рис з мʼясом і овочами: простий рецепт
Інгредієнти для вечері за 30 хв:
- куряче філе - 350 г
- цибуля - 1 шт.
- перець червоний та жовтий - половинка
- сіль та перець - за смаком
- сушений часник та імбир - 1 ч. л
- томатна паста - 2 ст. л
- вода - 2,5 склянки
- рис довгий - 1 склянка
Легкий спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати курку, цибулю та перець.
Після цього спочатку обсмажуємо курку, додаємо цибулю та перець. Коли все обсмажиться, то додаємо спеції і томатну пасту. Далі налийте у сковорідку води та додайте рису і тушкуйте до готовності.
Рис з м'ясом та овочами (фото: кадр з відео)
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