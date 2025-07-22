Вкусный ужин за 30 минут: легкий рецепт для всей семьи

Сытный ужин необязательно требует много времени на приготовление. Есть проверенный рецепт риса с мясом и овощами, который позволяет приготовить полноценное блюдо всего за 30 минут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram -страницу фудблогера Ксении Радостиной.

Рис с мясом и овощами: простой рецепт

Ингредиенты для ужина за 30 мин:

куриное филе - 350 г

лук - 1 шт.

перец красный и желтый - половинка

соль и перец - по вкусу

сушеный чеснок и имбирь - 1 ч. л

томатная паста - 2 ст. л

вода - 2,5 стакана

рис длинный - 1 стакан

Легкий способ приготовления

Сначала нужно нарезать курицу, лук и перец.

После этого сначала обжариваем курицу, добавляем лук и перец. Когда все обжарится, то добавляем специи и томатную пасту. Далее налейте в сковородку воды и добавьте рис и тушите до готовности.

Рис с мясом и овощами (фото: кадр из видео)