Вкусный ужин за 30 минут: легкий рецепт для всей семьи
Рецепт вкусного ужина за 30 минут (коллаж: РБК-Украина)
Сытный ужин необязательно требует много времени на приготовление. Есть проверенный рецепт риса с мясом и овощами, который позволяет приготовить полноценное блюдо всего за 30 минут.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Ксении Радостиной.
Рис с мясом и овощами: простой рецепт
Ингредиенты для ужина за 30 мин:
- куриное филе - 350 г
- лук - 1 шт.
- перец красный и желтый - половинка
- соль и перец - по вкусу
- сушеный чеснок и имбирь - 1 ч. л
- томатная паста - 2 ст. л
- вода - 2,5 стакана
- рис длинный - 1 стакан
Легкий способ приготовления
Сначала нужно нарезать курицу, лук и перец.
После этого сначала обжариваем курицу, добавляем лук и перец. Когда все обжарится, то добавляем специи и томатную пасту. Далее налейте в сковородку воды и добавьте рис и тушите до готовности.
Рис с мясом и овощами (фото: кадр из видео)
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