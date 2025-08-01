Смачна аджика на зиму без оцту та варіння: зберігає максимум вітамінів
Домашня аджика без варіння та оцту - це не лише смачна, а й корисна альтернатива магазинним соусам. У цьому рецепті збережено максимум вітамінів і природного смаку овочів, адже інгредієнти не піддаються термічній обробці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал "Українська кухня".
Аджика на зиму без варіння: простий рецепт
Інгредієнти:
- помідори - 2 кг
- болгарський перець - 1 кг
- перець чилі - 3 шт.
- часник - 100 г
- хрін - 50 г
- цукор - 3 ст.л
- сіль - 2 ст.л
Легкий спосіб приготування
Спочатку потрібно помити помідори, порізати, покласти у друшляк та залишити на 30 хв. Все для того, щоб вони постояли і з них зійшла зайва рідина.
Приготування аджики на зиму (фото: кадр з відео)
Далі звичайний перець очистіть, і чилі нарізайте разом з насінням. Хрін і часник очистіть і перемеліть разом з іншими овочами у м'ясорубці.
Рецепт аджики на зиму без варіння (фото: кадр з відео)
Після цього додайте сіль та цукор і ретельно перемішайте. Розкладіть аджику по стерилізованих банках і закрийте.
Рецепт аджики на зиму без варіння (фото: кадр з відео)
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