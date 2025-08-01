Смачна аджика на зиму без оцту та варіння: зберігає максимум вітамінів

Домашня аджика без варіння та оцту - це не лише смачна, а й корисна альтернатива магазинним соусам. У цьому рецепті збережено максимум вітамінів і природного смаку овочів, адже інгредієнти не піддаються термічній обробці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube -канал "Українська кухня".

Аджика на зиму без варіння: простий рецепт

Інгредієнти:

помідори - 2 кг

болгарський перець - 1 кг

перець чилі - 3 шт.

часник - 100 г

хрін - 50 г

цукор - 3 ст.л

сіль - 2 ст.л

Легкий спосіб приготування

Спочатку потрібно помити помідори, порізати, покласти у друшляк та залишити на 30 хв. Все для того, щоб вони постояли і з них зійшла зайва рідина.

Приготування аджики на зиму (фото: кадр з відео)

Далі звичайний перець очистіть, і чилі нарізайте разом з насінням. Хрін і часник очистіть і перемеліть разом з іншими овочами у м'ясорубці.

Рецепт аджики на зиму без варіння (фото: кадр з відео)

Після цього додайте сіль та цукор і ретельно перемішайте. Розкладіть аджику по стерилізованих банках і закрийте.

Рецепт аджики на зиму без варіння (фото: кадр з відео)