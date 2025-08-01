Вкусная аджика на зиму без уксуса и варки: сохраняет максимум витаминов
Домашняя аджика без варки и уксуса - это не только вкусная, но и полезная альтернатива магазинным соусам. В этом рецепте сохранено максимум витаминов и естественного вкуса овощей, ведь ингредиенты не подвергаются термической обработке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал "Українська кухня".
Аджика на зиму без варки: простой рецепт
Ингредиенты:
- помидоры - 2 кг
- болгарский перец - 1 кг
- перец чили - 3 шт.
- чеснок - 100 г
- хрен - 50 г
- сахар - 3 ст.л
- соль - 2 ст.л
Легкий способ приготовления
Сначала нужно помыть помидоры, порезать, положить в дуршлаг и оставить на 30 мин. Все для того, чтобы они постояли и из них сошла лишняя жидкость.
Приготовление аджики на зиму (фото: кадр из видео)
Далее обычный перец очистите, и чили нарежьте вместе с семенами. Хрен и чеснок очистите и перемелите вместе с остальными овощами в мясорубке.
Рецепт аджики на зиму без варки (фото: кадр из видео)
После этого добавьте соль и сахар и тщательно перемешайте. Разложите аджику по стерилизованным банкам и закройте.
Рецепт аджики на зиму без варки (фото: кадр из видео)
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