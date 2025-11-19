У "Слузі народу" виступили за формування нової коаліції та уряду

У зверненні депутати наголошують, що масштаби корупції та подальша криза довіри до державних інституцій становлять пряму загрозу для України.

Представники фракції заявили, що "недоторканих не повинно бути", і всі фігуранти розслідування на найвищих держпосадах мають бути звільнені негайно. У разі виявлення нових причетних осіб до них мають бути застосовані найжорсткіші санкції, передбачені законом.

Також фракція висловила повну підтримку НАБУ та САП, наголосивши, що всі органи влади мають сприяти слідству, а будь-які спроби тиску чи дискредитації антикорупційних структур є неприйнятними.

Нова коаліція

У заяві депутати закликають створити коаліцію національної стійкості за участі всіх проукраїнських сил у парламенті, аби відновити довіру громадян і партнерів.

"Ми закликаємо всі парламентські проукраїнські сили відмовитися від вузькопартійних і персональних пріоритетів, які можуть стати на заваді такому об’єднанню", - сказано у повідомленні.

Після створення коаліції нардепи пропонують перейти до формування уряду національної стійкості.

"Після формування коаліції національної стійкості необхідно розпочати переговори між усіма фракціями і групами, які до неї увійдуть, щодо формування уряду національної стійкості", - пише Потураєв.

Такий уряд має бути:

сформований без партійних квот, кулуарних домовленостей і "своїх людей",

складений із фахівців з бездоганною репутацією та підтвердженим досвідом управління у відповідних сферах,

орієнтований на виконання чітко визначеного антикризового мандату: забезпечення обороноздатності, стійкості економіки, енергетичної безпеки та безкомпромісної боротьби з високопосадовою корупцією.

У "Слузі народу" також наголосили на важливості дотримання конституційного балансу між президентом, Верховною Радою та Кабінетом Міністрів. У заяві зазначено, що діяльність Офісу президента має бути максимально прозорою та позбавленою неформального впливу осіб, причетних до корупції.

"Ми переконані, що президент України використає результати цього розслідування та чіткий запит суспільства, як можливість для очищення і оновлення свого найближчого оточення, посилення довіри до інституту Глави держави як всередині країни, так і серед наших міжнародних партнерів", - сказано у зверненні.

Співрозмовник РБК-Україна зазначив, що точна кількість підписів наразі невідома, оскільки заява "відкрита", але він зауважив - хто запостив собі цю заяву, той її й підтримав.

Серед таких нардепів зокрема: