У "Слузі народу" відреагували на звільнення Єрмака

Після рішення Президента України Володимира Зеленського звільнити Андрія Єрмака з посади керівника Офісу Президента, команда партії "Слуга народу" висловила повну підтримку лідеру держави.

Зокрема, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія написав, що підтримує рішення президента України Володимира Зеленського щодо відставки Андрія Єрмака, підкресливши пріоритет інтересів України.

"Ми, як команда Президента, підтримуємо рішення Володимира Зеленського. Сьогодні він бореться за наше майбутнє, за гідне закінчення війни. Нам потрібно бути сильними всередині країни, щоб мати міцні позиції ззовні", - написав Арахамія.

У "Слузі народу" також наголосили, що для Зеленського завжди пріоритетом був захист України.

"Володимир Зеленський чітко заявив, що ми не маємо права відволікатися на щось, окрім захисту України. Це пріоритет номер один для влади, для суспільства, для кожного українця", - йдеться у заяві.

Крім того, в партії підкреслили, що рішення Зеленського демонструє першочерговість інтересів держави.

"Для нас важливо, щоб ні в кого не було жодних питань до України. Володимир Зеленський показав, що інтереси країни для нього на першому місці. Він, як лідер нації та держави, не допустить послаблення України ані ззовні, ані зсередини", - додали у партії.