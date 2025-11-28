В "Слуге народа" отреагировали на увольнение Ермака

После решения Президента Украины Владимира Зеленского уволить Андрея Ермака с должности руководителя Офиса Президента, команда партии "Слуга народа" выразила полную поддержку лидеру государства.

В частности, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия написал, что поддерживает решение президента Украины Владимира Зеленского об отставке Андрея Ермака, подчеркнув приоритет интересов Украины.

"Мы, как команда Президента, поддерживаем решение Владимира Зеленского. Сегодня он борется за наше будущее, за достойное окончание войны. Нам нужно быть сильными внутри страны, чтобы иметь прочные позиции извне", - написал Арахамия.

В "Слуге народа" также отметили, что для Зеленского всегда приоритетом была защита Украины.

"Владимир Зеленский четко заявил, что мы не имеем права отвлекаться на что-то, кроме защиты Украины. Это приоритет номер один для власти, для общества, для каждого украинца", - говорится в заявлении.

Кроме того, в партии подчеркнули, что решение Зеленского демонстрирует первоочередность интересов государства.

"Для нас важно, чтобы ни у кого не было никаких вопросов к Украине. Владимир Зеленский показал, что интересы страны для него на первом месте. Он, как лидер нации и государства, не допустит ослабления Украины ни извне, ни изнутри", - добавили в партии.