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В "Слузі народу" розповіли, як буде діяти закон про релігійні організації

Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Сергій Пишкін

Державна служба з етнополітики та свободи совісті (ДСЕСС) не планує позиватись проти всіх парафій одночасно. Боротьба вестиметься з "верхівками".

Про це в інтервʼю РБК-Україна повідомив голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв.

"Отже, ДСЕСС провели дослідження, і за його підсумками виявили, що є ознаки афілійованості. Жодних десятків тисяч позовів не може бути. ДСЕСС не буде позиватися проти всіх одночасно парафій. Головні зв'язки афілійованості - вони ж нагорі, це зрозуміло. Саме там і буде йти головна боротьба. І це якщо вони самі не розірвуть ці зв'язки - бо в такому разі не буде й потреби йти до суду", - пояснив Потураєв. 

Зокрема боротьбу з законопроєктом про заборону релігійних організацій, пов'язаних з Російською Федерацією, голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики назвав "чистою явкою з повинною". 

Потураєв додав, що кожна церква має типові статути. У разі їх зміни "верхівкою" - статути будуть змінені каскадом до самого низу. 

"Отже, якщо коротко, механізм такий: дослідження, якщо встановлюється афілійованість – далі припис, 30 днів дається, якщо не виконаний припис - то ДСЕСС іде в суд. Ніколи не планувалося, що ДСЕСС буде йти в суд проти тисяч парафій, лише проти тих структур, де власне і є осередок цих зв'язків", - зауважив він. 

Заборона УПЦ МП

У жовтні 2023 року Верховна Рада України на першому читанні прийняла законопроєкт, що передбачає заборону Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) та інших релігійних організацій, які мають зв'язки з Росією.

У березні 2024 року Комітет рекомендував Раді підтримати цей законопроєкт і на другому читанні. Євгенія Кравчук, заступниця голови комітету, зазначила, що друге читання може пройти у травні або червні.

Сьогодні, 23 липня, нардепи заблокували трибуну парламенту, вимагаючи термінового розгляду цього законопроєкту. 

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Слуга народа