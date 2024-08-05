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В "Слуге народа" рассказали, как будет действовать закон о религиозных организациях

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Сергей Пышкин

Государственная служба по этнополитике и свободе совести (ГСЕСС) не планирует судиться против всех приходов одновременно. Борьба будет вестись с "верхушками".

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от "Слуги народа" Никита Потураев.

"Итак, ГСЭСС провели исследование, и по его итогам обнаружили, что есть признаки аффилированности. Никаких десятков тысяч исков не может быть. ГСЕСС не будет судиться против всех одновременно приходов. Главные связи аффилированности - они же наверху, это понятно. Именно там и будет идти главная борьба. И это если они сами не разорвут эти связи - потому что в таком случае не будет и необходимости идти в суд", - пояснил Потураев. 

В частности борьбу с законопроектом о запрете религиозных организаций, связанных с Российской Федерацией, председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики назвал "чистой явкой с повинной". 

Потураев добавил, что каждая церковь имеет типовые уставы. В случае их изменения "верхушкой" - уставы будут изменены каскадом до самого низа. 

"Итак, если коротко, механизм такой: исследование, если устанавливается аффилированность - дальше предписание, 30 дней дается, если не выполнено предписание - то ГСЭСС идет в суд. Никогда не планировалось, что ГСЭСС будет идти в суд против тысяч приходов, только против тех структур, где собственно и есть центр этих связей", - отметил он. 

Запрет УПЦ МП

В октябре 2023 года Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект, предусматривающий запрет Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) и других религиозных организаций, имеющих связи с Россией.

В марте 2024 года Комитет рекомендовал Совету поддержать этот законопроект и на втором чтении. Евгения Кравчук, заместитель председателя комитета, отметила, что второе чтение может пройти в мае или июне.

Сегодня, 23 июля, нардепы заблокировали трибуну парламента, требуя срочного рассмотрения этого законопроекта.

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Слуга народа