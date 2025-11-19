У "Слузі народу" назвали очікування від завтрашньої зустрічі з Зеленським: що вирішать

За словами співрозмовників, зараз всі очікування депутатів пов'язані з поверненням Володимира Зеленського із Туреччини. Як очікується, завтра зранку можуть бути ухвалені рішення щодо того, чи відбудуться інші кадрові зміни у вищому керівництві держави, на додачу до сьогоднішнього звільнення міністрів Германа Галущенка та Світлани Гринчук, задля розв'язання політичної кризи.

Однак, за словами ряду джерел, саме рішення буде ухвалено в більш закритому колі керівництва держави завтра зранку, з депутатами його лише "дооформлять".

За словами окремих нардепів, кадрове перезавантаження Офісу президента, зокрема, звільнення глави ОП Андрія Єрмака, активно підтримує керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, який цими днями неодноразово в телефонному режимі доносив це президенту Зеленському, котрий перебуває у поїздці європейськими країнами.

Але при цьому позиція Арахамії визначається думкою більшості членів СН, котрі переймаються через чутки про можливу причетність голови ОП до скандалу.

Також деякі співрозмовники РБК-Україна зі скепсисом оцінили ініціативу окремих депутатів від СН щодо формування нової коаліції та уряду, побоюючись, що цей "фальстарт" може завадити більш масштабному кадровому перезавантаженню влади як реакції на поточну політичну кризу.