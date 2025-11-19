В "Слуге народа" назвали ожидания от завтрашней встречи с Зеленским: что решат

По словам собеседников, сейчас все ожидания депутатов связаны с возвращением Владимира Зеленского из Турции. Как ожидается, завтра утром могут быть приняты решения относительно того, состоятся ли другие кадровые изменения в высшем руководстве государства, в дополнение к сегодняшнему увольнению министров Германа Галущенко и Светланы Гринчук, для решения политического кризиса.

Однако, по словам ряда источников, само решение будет принято в более закрытом кругу руководства государства завтра утром, с депутатами его только "дооформят".

По словам отдельных нардепов, кадровую перезагрузку Офиса президента, в частности, увольнение главы ОП Андрея Ермака, активно поддерживает руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который в эти дни неоднократно в телефонном режиме доносил это президенту Зеленскому, который находится в поездке по европейским странам.

Но при этом позиция Арахамии определяется мнением большинства членов СН, которые переживают из-за слухов о возможной причастности главы ОП к скандалу.

Также некоторые собеседники РБК-Украина со скепсисом оценили инициативу отдельных депутатов от СН по формированию новой коалиции и правительства, опасаясь, что этот "фальстарт" может помешать более масштабной кадровой перезагрузке власти как реакции на текущий политический кризис.