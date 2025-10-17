Україна дала довічне 20-річному російському "кату" за злочини у Херсоні

В Україні засудили до довічного ув'язнення 20-річного російського окупанта, який служив конвоїром у катівні під час окупації Херсона. Слідчі зібрали беззаперечні докази його вини у воєнних злочинах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.
Засуджений - військовослужбовець 50-ї окремої бригади оперативного призначення федеральної служби військ національної гвардії РФ (так звана "Росгвардія). 20-річний громадянин РФ під час окупації Херсону служив в організованій окупантами катівні.
За наказом керівництва росіянин служив конвоїром в катівні, яку розмістили у будівлі захопленого ізолятора тимчасового тримання обласного главку поліції. Під час "служби" окупант забезпечував захоплення та подальше утримання у заручниках цивільних херсонців, а також застосовував до них нелюдяне поводження.
Слідство встановило щонайменше чотирьох херсонців, які постраждали від дій засудженого. Їх обмежували у їжі, воді, предметах гігієни, тримали в умовах антисанітарії та знущалися, зокрема такі дії вчиняв фігурант - він застосовував до заручників психологічне та фізичне насильство.
20-річний кат причетний до щонайменше одного випадку, коли захопленого у заручники українця побили до смерті. Також він забороняв надавати постраждалим від тортур медичну допомогу.
Дії окупанта кваліфікували відповідно до ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України:
"У квітні минулого року обвинувальний акт щодо російського нацгвардійця був затверджений обласною прокуратурою та скерований на розгляд суду. Наразі судовий розгляд справи завершений, російський кат визнаний винним і заочно засуджений до довічного позбавлення волі", - додали в НПУ.
Нагадаємо, що 15 жовтня Служба безпеки України затримала ще одного ексохоронця російської катівні, яка діяла під час окупації Херсона у 2022 році. Це виявився місцевий колаборант, який добровільно пішов на службу до російських окупантів.
До цього після розгляду справи суд визнав винним ще одного жителя Херсона, який добровільно працював охоронцем у катівні окупантів. Обвинувачений "присів" за ґрати на наступні 14 років.