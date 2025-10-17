RU

Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Украина дала пожизненное 20-летнему российскому "палачу" за преступления в Херсоне

Иллюстративное фото: Херсон был под оккупацией РФ с марта по ноябрь 2022 года (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Украине приговорили к пожизненному заключению 20-летнего российского оккупанта, который служил конвоиром в застенках во время оккупации Херсона. Следователи собрали неопровержимые доказательства его вины в военных преступлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Осужденный - военнослужащий 50-й отдельной бригады оперативного назначения федеральной службы войск национальной гвардии РФ (так называемая "Росгвардия). 20-летний гражданин РФ во время оккупации Херсона служил в организованном оккупантами застенке.

По приказу руководства россиянин служил конвоиром в застенке, которую разместили в здании захваченного изолятора временного содержания областного главка полиции. Во время "службы" оккупант обеспечивал захват и дальнейшее содержание в заложниках гражданских херсонцев, а также применял к ним бесчеловечное обращение.

Пытки и избиения

Следствие установило по меньшей мере четырех херсонцев, пострадавших от действий осужденного. Их ограничивали в еде, воде, предметах гигиены, держали в условиях антисанитарии и издевались, в частности такие действия совершал фигурант - он применял к заложникам психологическое и физическое насилие.

20-летний палач причастен к как минимум одному случаю, когда захваченного в заложники украинца избили до смерти. Также он запрещал оказывать пострадавшим от пыток медицинскую помощь.

Действия оккупанта квалифицировали в соответствии с ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины:

  • пособничество в жестоком обращении с гражданским населением;
  • умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц;
  • жестокое обращение с гражданским населением;
  • другие нарушения законов и обычаев войны.

"В апреле прошлого года обвинительный акт в отношении российского нацгвардейца был утвержден областной прокуратурой и направлен на рассмотрение суда. Сейчас судебное рассмотрение дела завершено, российский палач признан виновным и заочно приговорен к пожизненному лишению свободы", - добавили в НПУ.

 

Напомним, что 15 октября Служба безопасности Украины задержала еще одного экс-охранника российского застенка, который действовал во время оккупации Херсона в 2022 году. Это оказался местный коллаборационист, который добровольно пошел на службу к российским оккупантам.

До этого после рассмотрения дела суд признал виновным еще одного жителя Херсона, который добровольно работал охранником в застенках оккупантов. Обвиняемый "присел" за решетку на следующие 14 лет.

ХерсонВойна в Украине