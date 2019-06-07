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От служебных обязанностей отстранили 10 начальников отделов полиции


По результатам проверок территориальных подразделений были назначены служебные расследования

По результатам проверок территориальных подразделений 10 начальников отделов полиции отстранены от исполнения служебных обязанностей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел в Facebook.

Как отмечается, по результатам проверок были назначены служебные расследования.

"По результатам этих проверок назначены служебные расследования. Руководители в настоящее время отстранены от выполнения служебных обязанностей. Они понесут строгую дисциплинарную ответственность. Нахождения сотрудника полиции на службе в состоянии алкогольного опьянения, пьянство на службе, управление транспортным средством - собственным или служебным - в состоянии алкогольного опьянения, - безальтернативное увольнение из органов полиции", - отметил заместитель главы ведомства Игорь Клименко.

Он также добавил, что в случае выявления нарушения непосредственный руководитель нарушителя будет отстранен от занимаемой должности, а руководство этого подразделения - привлечено к дисциплинарной ответственности. В случае отсутствия должного реагирования к дисциплинарной ответственности будет привлечено руководство областной полиции.

При этом в пресс-службе добавили, что проверку в полицейских подразделениях провели сотрудники Управления инспекции по личному составу Департамента кадрового обеспечения Нацполиции.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по словам главы Национальной полиции Сергея Князева после переаттестации в органах Национальной полиции возобновилось свыше 3 тыс. работников.

Кроме того, 5 июня Комитет Верховной рады рекомендовал министру МВД Арсену Авакову и главе Национальной полиции Сергею Князеву провести переаттестацию сотрудников полиции. За соответствующее решение проголосовали члены комитета во время заседания по вопросу ситуации с расследованием убийства 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком Киевской области.

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