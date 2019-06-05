Комитет ВР рекомендовал Авакову провести переаттестацию полицейских

Фото: Арсен Аваков (mvs.gov.ua)

Решение комитета связано с убийством ребенка в Киевской области, в котором подозревают полицейских

Комитет Верховной рады рекомендовал министру МВД Арсену Авакову и председателю Национальной полиции Сергею Князеву провести переаттестацию сотрудников полиции. Об этом заявил председатель комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин, передает корреспондент РБК-Украина.

За соответствующее решение проголосовали члены комитета во время заседания по вопросу ситуации с расследованием убийства 5-летнего мальчика в Переясла-Хмельницком Киевской облсти.

"В данном случае мы решение направляем председателю парламента, в том числе министру МВД, в Генеральную прокуратуру, директор ГБР здесь присутствует. Во-первых, комитету взять на контроль расследование преступления. Министру МВД, председателю Национальной полиции, Генпрокурору, директору ГБР обеспечить надлежащие условия для скорейшего расследования преступления... Третье, рекомендовать министру МВД Арсену Авакову и председателю Нацполиции Сергею Князеву провести переаттестацию сотрудников полиции. Имеется в виду профилактические мероприятия...", - заявил Кожемякин.

Напомним, ранее стало известно, что один из подозреваемых в убийстве ребенка полицейский уже был уволен из правоохранительных органов за служебное несоответствие в 2015 году.

Как известно, 1 июня 2019 нетрезвые сотрудники патрульной полиции в Переяслав-Хмельницком решили пострелять по металлических банках. В результате стрельбы они попали в 5-летнего мальчика, который в это время играл на детской площадке неподалеку от дома, где полицейские стреляли. Ребенок получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован. Мальчик умер в больнице.

Ранее РБК-Украина сообщало, что МВД отстранило руководителей Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции в Киевской области от выполнения служебных обязанностей после смерти ребенка, которого ранили патрульные полицейские.

Кроме того, начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Дмитрий Ценов обратился к руководству с просьбой отправить его в горячую точку на Донбассе.