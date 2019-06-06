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Князев назвал число восстановившихся после переаттестации полицейских

Новости » Политика    06.06.2019 - 23:50
Князев назвал число восстановившихся после переаттестации полицейских
Фото: Сергей Князев (РБК-Украина)

Полицейские восстановились на должностях через суд

После переаттестации в органах Национальной полиции восстановились более 3 тысяч работников. Об этом заявил глава Национальной полиции Сергей Князев в эфире "Право на владу", передает корреспондент РБК-Украина.

Он рассказал, что при создании Национальной полиции аттестационными комиссиями были уволены из органов внутренних дел 4 700 работников с формулировкой "не соответствует занимаемой должности, невозможно работать в полиции".

"К сожалению, я хочу констатировать, что чуть более 3 тысячи 100 восстановились в Национальной полиции по решениям окружных административных судов. Мы также были вынуждены выплатить денежную компенсацию за вынужденный прогул", - заявил Князев.

Напомним, один из подозреваемых в убийстве ребенка полицейский был уволен из правоохранительных органов за служебное несоответствие в 2015 году, однако впоследствии восстановился через суд.

РБК-Украина писало, что 5 июня Комитет Верховной рады рекомендовал министру МВД Арсену Авакову и главе Национальной полиции Сергею Князеву провести переаттестацию сотрудников полиции. За соответствующее решение проголосовали члены комитета во время заседания по вопросу ситуации с расследованием убийства 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком Киевской области.

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Новости Украины полицияСергей Князев
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