Від службових обов’язків відсторонили 10 начальників відділів поліції

За результатами перевірок територіальних підрозділів 10 начальників відділів поліції відсторонені від виконання службових обов’язків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ у Facebook.

Як зазначається, за результатами перевірок були призначені службові розслідування.

"За результатами цих перевірок призначені службові розслідування. Керівники на даний час відсторонені від виконання службових обов’язків. Вони понесуть сувору дисциплінарну відповідальність. Знаходження працівника поліції на службі в стані алкогольного сп’яніння, пияцтво на службі, управління транспортним засобом - власним чи службовим - в стані алкогольного сп’яніння, - безальтернативне звільнення з органів поліції", - зазначив заступник глави відомства Ігор Клименко.

Він також додав, що у разі виявлення порушення безпосередній керівник порушника буде відсторонений від займаної посади, а керівництво цього підрозділу - притягнене до дисциплінарної відповідальності. У разі відсутності належного реагування - до дисциплінарної відповідальності буде притягнуте керівництво обласної поліції.

При цьому в прес-службі додали, що перевірку у поліцейських підрозділах провели співробітники Управління інспекції з особового складу Департаменту кадрового забезпечення Нацполіції.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами голови Національної поліції Сергія Князєва після переатестації в органах Національної поліції поновилось понад 3 тис. працівників.

Крім того, 5 червня Комітет Верховної ради рекомендував міністру МВС Арсену Авакову та голові Національної поліції Сергію Князєву провести переатестацію співробітників поліції. За відповідне рішення проголосували члени комітету під час засідання з питання ситуації з розслідуванням вбивства 5-річного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому Київської області.