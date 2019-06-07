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От служебных обязанностей отстранили 10 начальников отделов полиции

Новости » Общество    07.06.2019 - 21:11
От служебных обязанностей отстранили 10 начальников отделов полиции
Иллюстративное фото (Андрей Коваль, РБК-Украина)

По результатам проверок территориальных подразделений были назначены служебные расследования

По результатам проверок территориальных подразделений 10 начальников отделов полиции отстранены от исполнения служебных обязанностей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел в Facebook.

Как отмечается, по результатам проверок были назначены служебные расследования.

"По результатам этих проверок назначены служебные расследования. Руководители в настоящее время отстранены от выполнения служебных обязанностей. Они понесут строгую дисциплинарную ответственность. Нахождения сотрудника полиции на службе в состоянии алкогольного опьянения, пьянство на службе, управление транспортным средством - собственным или служебным - в состоянии алкогольного опьянения, - безальтернативное увольнение из органов полиции", - отметил заместитель главы ведомства Игорь Клименко.

Он также добавил, что в случае выявления нарушения непосредственный руководитель нарушителя будет отстранен от занимаемой должности, а руководство этого подразделения - привлечено к дисциплинарной ответственности. В случае отсутствия должного реагирования к дисциплинарной ответственности будет привлечено руководство областной полиции.

При этом в пресс-службе добавили, что проверку в полицейских подразделениях провели сотрудники Управления инспекции по личному составу Департамента кадрового обеспечения Нацполиции.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по словам главы Национальной полиции Сергея Князева после переаттестации в органах Национальной полиции возобновилось свыше 3 тыс. работников.

Кроме того, 5 июня Комитет Верховной рады рекомендовал министру МВД Арсену Авакову и главе Национальной полиции Сергею Князеву провести переаттестацию сотрудников полиции. За соответствующее решение проголосовали члены комитета во время заседания по вопросу ситуации с расследованием убийства 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком Киевской области.

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