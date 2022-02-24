Службы 112 и 102 возобновили работу в Киеве

По состоянию на 15:30 в Киеве возобновили работу экстренные службы 112 и 102. Сегодня они работали с перебоями из-за нападения России на Украину .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы МВД Вадима Денисенко.

"На эту минуту работа службы 112 и 102 в Киеве восстановлена. Если что-то происходит, звоните, мы всегда будем рядом", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве сегодня прозвучали сирены гражданской обороны. Их было слышно на Подоле, а также в Голосеевском и Шевченковском районах.

Кроме того, в ряде украинских городов сегодня произошли взрывы, в том числе в Киеве, Харькове, Одессе и Днепре.