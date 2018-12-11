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Служба внешней разведки начала выход из структур СНГ

Новости » Политика    11.12.2018 - 18:06
Служба внешней разведки начала выход из структур СНГ
Иллюстративное фото (president.gov.ua)

Выход из соглашения начат по поручению главы государства

Служба внешней разведки Украины по поручению президента начала процедуру выхода из соглашения о принципах и основных направлениях сотрудничества органов безопасности и разведслужб государств-участников СНГ в сфере разведдеятельности с 1992 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В СВР подчеркнули, что участие службы в этом договоре является абсурдным.

"Участие украинской разведки в этом договоре наряду с российскими спецслужбами является абсурдным, учитывая вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, которая длится уже пятый год. Украинской разведке достоверно известно, что российские спецслужбы еще в 2014 году направили мощный ресурс для недопущения выхода Украины из орбиты влияния Кремля. Все яснее становится то, что соответствующая масштабная операция осуществлялась спецслужбами РФ в Украине задолго до открытого вооруженного нападения на нашу страну в 2014 году", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, отмечается, что о враждебной настроенности спецслужб РФ к Украине 9 декабря 2018 года откровенно заявил глава внешней разведки России Сергей Нарышкин в своем интервью телеканалу "Россия 1".

Также в СВР отмечают, что российские спецслужбы распространили свою разведывательно-подрывную деятельность и на страны-члены НАТО.

"Об этом свидетельствуют громкие шпионские скандалы с участием спецслужб РФ, произошедших в последнее время в некоторых западных странах", - указано в сообщении.

Подчеркивается, что внешняя разведка Украины вместе с партнерами по Евроатлантическому разведывательному сообществу и в дальнейшем продолжит активную работу, направленную на выявление и нейтрализацию деструктивной деятельности спецслужб РФ.

Напомним, во вторник, 11 декабря, закон о прекращении действия договора о дружбе с Россией был официально опубликован в парламентской газете "Голос Украины" и вступит в силу завтра, 12 декабря.

Закон предусматривает, что договор перестанет действовать с 1 апреля 2019 года. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

В понедельник, 10 декабря, президент Петр Порошенко подписал данный закон. Он также назвал его очередным свидетельством разрыва с "колониальным прошлым".

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже выразил сожаление в связи с решением о разрыве договора.

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