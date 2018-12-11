Опубликован закон о прекращении договора о дружбе с Россией

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Закон вступает в силу 12 декабря

Закон о прекращении действия договора о дружбе с Россией официально опубликован в парламентской газете и вступит в силу завтра, 12 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Украины".

Отметим, закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией предполагает, что договор перестанет действовать с 1 апреля 2019 года. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Договор о дружбе был подписан в 1997 году президентом Украины Леонидом Кучмой и президентом России Борисом Ельциным, вступил в силу 1 апреля 1999 года. Стороны обязались уважать территориальную целостность и подтвердили нерушимость существующих между ними на момент подписания договора границ.

Напомним, вчера президент Петр Порошенко подписал данный закон. Он также назвал его очередным свидетельством разрыва с "колониальным прошлым".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже выразил сожаление в связи с решением о разрыве договора.