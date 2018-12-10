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Порошенко подписал закон о непродлении договора о дружбе с РФ

Новости » Политика    10.12.2018 - 15:16
Порошенко подписал закон о непродлении договора о дружбе с РФ
Фото: Петр Порошенко (prezident. gov.ua)

Действие договора о дружбе с РФ прекращается с 1 апреля 2019 года

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о непродлении договора о дружбе с Российской Федерацией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Порошенко в Тwitter.

По словам Порошенко, прекращение действия договора является частью стратегии Украины на окончательный разрыв с колониальным прошлым и переориентацию на Европу.

"Непродление Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ следует рассматривать не как эпизод, а как часть нашей стратегии на окончательный разрыв с колониальным прошлым и переориентацию на Европу", - отметил он.

Порошенко добавил, что безвиз, Соглашение об ассоциации с ЕС, томос о создании автокефальной независимой украинской церкви, выход из СНГ, закрепленние в Конституции курса на вступление в ЕС и НАТО, создание мощной профессиональной патриотической украинской армии, поддержка украинского языка также являются частями этой стратегии .

Порошенко подписал закон о непродлении договора о дружбе с РФ

Напомним, ранее сообщалось, что согласно закону, действие договора о дружбе с Россией прекращается с 1 апреля 2019 года.

Отметим, Порошенко 3 декабря внес в Верховную раду законопроект №0206 о прекращении действия договора о дружбе с РФ, а уже 6 декабря Рада проголосовала за прекращение действия данного договора.

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