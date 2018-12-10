В Кремле прокомментировали непродление Украиной договора о дружбе с РФ

Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)

В Кремле выразили "сожаление в связи с тем, что украинское руководство принимает такие решения"

Непродление Украиной договора о дружбе и сотрудничестве с Россией вызывает сожаление Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Очевидно одно - вряд ли этот шаг можно расценивать как шаг, который в интересах украинцев - тех самых украинцев, с которыми нас связывают узы родственных и братских отношений, несмотря ни на что", - сказал он.

В Кремле выразили "сожаление в связи с тем, что украинское руководство принимает такие решения".

"Можно выразить только сожаление в связи с тем, что украинское руководство принимает такие опрометчивые решения. С нашей точки зрения, это является проявлением неуважения к своему собственному народу, к его интересам".

Напомним, сегодня президент Украины Петр Порошенко подписал закон о непродлении договора о дружбе с Российской Федерацией.

Ранее сообщалось, что согласно закону, действие договора о дружбе с Россией прекращается с 1 апреля 2019 года.

Отметим, Порошенко 3 декабря внес в Верховную раду законопроект №0206 о прекращении действия договора о дружбе с РФ, а уже 6 декабря Рада проголосовала за прекращение действия данного договора.